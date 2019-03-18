Aile kavgası cinayetle bitti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen olayda, eniştesi Ergin B. ile yolda karşılaşan Salih K., ailevi sorunlar nedeniyle tartışma başlattı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Salih K., belindeki tabancayı çıkararak Ergin B.'ye ateş açtı. Ergin B., göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Salih K. olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergin B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan Salih K.'yi kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.