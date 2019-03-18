taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44915
Euro
6.17045
Altın
1302.155
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Aile kavgası cinayetle bitti

Ailevi sorunlar nedeniyle kavga ettiği eniştesi Ergin B.'yi tabancayla vurarak öldüren Salih K., gözaltına alındı.

DHA | 18.03.2019 - 00:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

s

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen olayda, eniştesi Ergin B. ile yolda karşılaşan Salih K., ailevi sorunlar nedeniyle tartışma başlattı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Salih K., belindeki tabancayı çıkararak Ergin B.'ye ateş açtı. Ergin B., göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Salih K. olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergin B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayın ardından kaçan Salih K.'yi kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aile kavgası cinayetle bitti

Aile kavgası cinayetle bitti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir