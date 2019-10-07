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Aile sorunu için suçladığı komşusunu öldürdü

Antalya'da iki komşu arasında çıkan tartışmada komşulardan biri, diğerini silahıyla kurşun yağmuruna tuttu.

İHA | 07.10.2019 - 04:47..
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Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 3546 Sokak'ta Celil D., aralarında husumet bulunan Bayram Kır’ı sokak başında arkadaşları ile sohbet ederken gördü.Yakındaki evine giden Celil D., tabancasını alarak Bayram Kır’ın yanına geldi.

Aile sorunu için suçladığı komşusunu öldürdü

SİLAH TUTUKLUK YAPTI, ARKADAŞLARI "KAÇ" DEDİ AMA..

Celil D., ilk tetiğe bastığında tabanca tutukluk yaptı. Arkadaşlarının, ‘Bayram kaç bu adam seni öldürecek’ diye bağırmasının ardından Celil D., Bayram Kır’a 5 al ateş etti. Celil D., olay yerinden kaçarken Kır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Aile sorunu için suçladığı komşusunu öldürdü

SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Celil D., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, Celil D.’nin iki engelli çocuğunun hiçbir şeyden habersiz balkondan oturarak polislere baktığı görüldü.

Aile sorunu için suçladığı komşusunu öldürdü

8 YILLIK KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ifade işlemlerinin ardından zanlı ekip aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bayram Kır ve Celil D.’nin yaklaşık 8 yıldır aynı mahallede komşu oldukları ve ailevi sorunlarından öldürdüğü komşusunu suçladığı öğrenildi.

Silahı tutukluk yapan katilinden kaçamadı

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