Aile yanında yaşayan dünyanın en uzun yılanı

8 sene önce evcil hayvan satan bir mağazadan yılan satın alan 31 yaşındaki Marcus Hobbs, satın aldığı yılanla eve geldi.

BOYU 6 METREYE ULAŞTI

Henüz 20 santimken eve getirilen burma pitonunun boyu, şimdi 6 metreye kadar ulaştı. Kilosu ise 110 olarak açıklandı. Hatta bu piton, 3 yatak odalı bir evde aileyle kalıyor.

ÇİFTÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Hobbs, 6 metrelik yılanı her gün tavşan, ölü doğan eşek, buzağı, keçi ve domuzla beslediğini açıklarken, aynı zamanda yerel çiftçilerde de bu hayvanları getirmeleri konusunda yardım istediğini de dile getirdi.

TEHLİKELİ VE PAHALI

Bilindiği gibi bu yılanları beslemek oldukça tehlikeli ve pahalı. Ayrıca insanları dakikalar içerisinde öldürebilme özelliğine de sahip.