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Aileler en fazla ortaöğretim için harcama yaptı

Türkiye'de ailelerin geçen yıl eğitim için yaptığı harcamaların 3'te 1'ini, ortaöğretim harcamaları oluşturdu.

AA | 22.12.2018 - 16:48..
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Aileler en fazla ortaöğretim için harcama yaptı

Türkiye'de ailelerin geçen yıl eğitim için yaptığı harcamaların 3'te 1'i, ortaöğretim harcamalarından oluştu.

Bu dönemde ortaöğretime yönelik 50,3 milyar liralık harcamanın, 32,6 milyar lirası devlet, 11,3 milyar lirası hane halkları, kalanı da özel kuruluşlar ve uluslararası kaynaklar tarafından gerçekleştirildi.

EĞİTİM HARCAMASI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke genelinde toplam eğitim harcamaları, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon liraya ulaştı.

Eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi, yüzde 19 ile ortaöğretim olarak kayıtlara geçti.

Aileler en fazla ortaöğretim için harcama yaptı

EĞİTİMDE DEVLET HARCAMASI

Finans kaynağına göre eğitim harcamalarına bakıldığında, yaklaşık 176,5 milyar liralık harcamanın yüzde 74,5'inin devlet tarafından yapıldığı görüldü.

Eğitime yönelik devlet harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artışla 131,5 milyar lira olarak belirlendi.

HANE HALKININ HARCAMA PAYI YÜZDE 19

Ailelerin örgün eğitime yönelik doğrudan harcamalarının yanında örgün eğitimle bağlantılı ulaşım, giyim, kırtasiye gibi giderlerini de kapsayan hane halkı harcamalarının payı ise yüzde 19 oldu.

Bu harcamalar, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 33,6 milyar liraya yükseldi.

Böylece, ailelerin geçen yıl eğitim için yaptığı harcamaların 3'te 1'ini ortaöğretim harcamaları oluşturmuş oldu.

Aileler en fazla ortaöğretim için harcama yaptı

EN FAZLA HARCAMA ORTAÖĞRETİME

Geçen yıl hane halklarının eğitim harcamasının, en yüksek kaydedildiği kademe 11,3 milyar lirayla ortaöğretim olurken, bunu 7,5 milyar lirayla ortaokul, 7 milyar lirayla yükseköğretim, 5,6 milyar lirayla ilkokul ve 2 milyar lirayla okulöncesi eğitim düzeyleri izledi.

Hanehalklarının eğitim harcamalarında bu dönemde en yüksek artış yüzde 14,6 ile ortaöğretimde gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE 2016-2017 EĞİTİM HARCAMALARI DAĞILIMI

Aileler en fazla ortaöğretim için harcama yaptı

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