Aileler sınav ücretlerinden şikayetçi, ÖSYM cevap verdi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlara giriş için belirlenen başvuru ücretlerinin, öğrencileri ve ailelerini ekonomok olarak zorda bıraktığı eleştirilerine cevap geldi. ÖSYM, artan sınav maliyeti nedeniyle 2019'da zam bile yapmadıklarını bildirdi.

50 SINAV 150 TEST

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Sınav başvuru ücreti ve hizmet bedellerinin, bir önceki yılın gider kalemlerinin cari yıl için değerlendirilerek sınavın yaklaşık maliyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir ve bu itibarla belirlenen sınav başvuru ücreti ve/hizmet bedelleri, ilgili sınav kılavuzları ile 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesi uyarınca tebliğ hükmünde olmak üzere adaylara duyurulmaktadır. Başkanlıkca her yıl yaklaşık 50 sınav yapılmaktadır ve bu sınavlarda yaklaşık 185 ayrı test uygulanmaktadır.

2019'DA ZAM YAPILMADI

Başkanlıkça yapılan tüm sınavların toplam aday kitlesinin yüzde 45’ini oluşturan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerine, 2019 yılında zam yapılmadı.

ÖDENEK AYRILMIYOR

"Başkanlıkça gerçekleştirilen sınavlara ilişkin soruların hazırlanması, sınav evrakının basımı, merkezlere ulaştırılması, sınav güvenliği ve organizasyonu, sınavda görevli Milli Eğitim Bakanlığı/üniversite personeli ile güvenlik görevlilerine yapılan ödemeler, yatırım harcamaları, maaş ve sosyal güvenlik giderleri dahil. ÖSYM personel giderleri, elektrik, ısınma, su, ulaştırma, hizmet/mal alımları dahil Başkanlığın her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılanmaktadır ve Başkanlığa merkezi bütçeden bir ödenek ayrılmamaktadır."



