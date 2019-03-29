Ailesi ameliyata karşı çıktı, mahkeme bebeği kurtardı

İsmi açıklanmayan çiftin geçen 12 Mart'ta Gaziantep'te bulunan özel bir hastanede ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. 1600 gram olarak dünyaya gelen kız bebeklerden birinde, nekrotizan enterokolit (bağırsak sorunu) ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Doktorlar, bunun üzerine anne babaya, kuvözde tutulan bebeğin yaşayabilmesi için acilen operasyon yapılması gerektiğini iletti. Aile ise bebeklerinin ameliyatına izin vermeyerek çocuklarının gerekirse imza karşılığında taburcu edilmesini istedi.

DOKTORUN BAŞVURUSU BEBEĞİ KURTARDI

Hastane yönetimi ve doktorların ısrarına rağmen, ailesi bebeğin ameliyat edilmesine karşı çıktı ve eve götürmek istediğini iletti. Bebeğin tedavisini yürüten doktor, bu gelişmelerin ardından Hukukçu Hekimler Derneği'ne durumu iletti. Derneğin başkanlığını yürüten avukat ve doktor Cengiz Bayram, 18 Mart'ta doktorun başvurusu üzerine Gaziantep Adliyesi'ne gitti. 2'nci Çocuk Mahkemesine başvuran Bayram, 31 haftalık olan ve sezaryenle dünyaya gelen bebeğin solunum desteği aldığını, beslenme problemi yaşadığını ve bağırsaklarındaki problem bulunduğunu anlattı.

MAHKEME KARARIYLA AMELİYAT

Bebeğin ameliyat edilmemesi halinde öleceğini belirten Cengiz Bayram, yaşam hakkının önceliği ilkesi nedeniyle minik hastanın taburcu edilmeyerek sağlık tedbiri uygulanmasını talep etti. Mahkeme de aynı gün başvuruyu değerlendirerek, 'korunmaya muhtaç çocuk' hakkında, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, bebeğin sağlık tedbir kararı uygulanarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılması kararını verdi. Bunun üzerine bebek mahkeme kararıyla ailesinden alınarak, ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Cengiz Bayram, mahkeme ile ameliyat edilen bebeğin yaşama tutunduğunu ve emsal olabilecek bir karar alındığını söyledi.

"ÇOCUĞU GÖNDERİRLERSE SUÇA ORTAK OLACAKLARDIR"

Ailelerin istese de hayati tehlikesi bulunuyorsa doktorun hastayı göndermemesi gerektiğini dile getiren Cengiz Bayram şöyle konuştu:

"Burada hem hekimlere hem de ailelere mesaj vermek istiyoruz. Hiçbir zaman çocuklarının yaşamını tehlikeye sokan bir durumda üzerlerinde hakları yok. Çocukların yaşam hakları her şeyin önünde. Hekimler ise şunu bilmeli; çocukta hayati tehlike varken. aile imza atıp tüm sorumlulukları kabul etse bile, imzayı kabul edip çocuğu gönderirlerse kendileri de suça ortak olacaklardır."