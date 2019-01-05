Ailesinden şiddet gören kıza polis sahip çıktı

Geçen sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan, ancak bu sezon aynı performansı gösteremeyen Garry Rodrigues, Al Ittihad'a gidiyor.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da öldürülen Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine, taziye ziyaretinde bulundu.

Ceren Damar Şenel'in çalışma arkadaşları, yayınladıkları mesajda, "Ceren´in kıymetine mazhar olduğumuz için şanslı, 'kötülük' gelip çattığında, yanında olamadığımız için mahcubuz." dedi.

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Bakan Ersoy: Ayasofya'da dans münferit bir olay

Ayasofya Camii'nde dans eden kişinin fotoğrafıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Ayasoyfa manevi değerleri yüksek bir yer. Hassas olmak lazım." dedi.