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Ailesinden şiddet gören kıza polis sahip çıktı

Kahramanmaraş'ta kara yolu çevresinde bitkin halde dolaşırken bulunan 14 yaşındaki Z.A., yanına gelen polislere, ailesinden şiddet gördüğü için evden kaçtığını söyledi.

DHA | 05.01.2019 - 23:52..
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Kahramanmaraş Adana kara yolu çevresinde yalnız başına, bitkin halde bir kızın dolaştığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ailesinden şiddet gören kıza polis sahip çıktı

Polislerin 14 yaşındaki Z.A. olduğunu belirlediği kız, ailesinden şiddet gördüğünü, bu nedenle evden kaçtığını söyledi. Bunun üzerine Z.A., polis otosuna bindirilerek, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ailesinden şiddet gören kıza polis sahip çıktı

Z.A., burada sağlık kontrolünden geçirildi ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis soruşturma başlattı.

Ailesinden şiddet gören kıza polis sahip çıktı

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