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Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti

Ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren Enver Ö. (56), pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

DHA | 19.12.2019 - 18:32..
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Antalya'da saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde intihar vakası meydana geldi.

Alçı ve boya işleri yapan Enver Ö.'den 6 gündür haber alamayan mesai arkadaşı, evine gidip kapıyı çaldı. Enver Ö.'nün arkadaşı, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, itfaiye ekibinin yardımıyla kapıyı açıp eve girdi. Ekipler, oturma odasındaki çekyatın üzerinde Enver Ö.'nün cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, Enver Ö.'nün pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi.

MEKTUP BIRAKTI

Polis, Enver Ö.'nün intiharından önce bıraktığı mektuba ise el koydu. Enver Ö.'nün ailesine yazdığı mektupta, 'Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum' ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Mektubun üzerindeki poşette ise bir miktar kına olduğu görüldü. Enver Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

 

Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti -1

Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti -2

Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti -3

Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti -4

Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti -5

Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti -6

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