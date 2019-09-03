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Ailesine yardım eden askerin kolu koptu

Bir asker tarlada ailesine yardım ederken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Kolu kopan asker, tedavi altına alındı.

DHA | 03.09.2019 - 22:16..
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Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde Kabaağaç Mahallesi'nde acı bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, görev yaptığı Balıkesir'den izinli olarak gelen Ramazan Demirci, ailesiyle birlikte tarlaya gitti. Demirci, ailesine yardım etmek isterken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı.

ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Çalışanlar hemen makineyi durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kolu makineden çıkarılan Ramazan Demirci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayda sağ kolu dirsek altından kopan Demirci, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adana'ya sevk edildi.

Ailesine yardım eden askerin kolu koptu

Ailesine yardım eden askerin kolu koptu

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