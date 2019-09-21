Ailesini öldüren katil: Kokmasınlar diye şampuan döktüm

İstanbul Arnavutköy'de gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bir evde 4 cesetle karşılaştı.

Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede; Kader Aydın (42), Abdülkadir Açıkalın (45) Serkan Aydın (26)'ın başına birer el ateş edilerek öldürüldüğünü, evde bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun ise boğazının kesilerek hayatına son verildiğini tespit etti. Soruşturma sonucu cinayetleri işlediği öğrenilen 24 yaşındaki Veysel Aydın, aynı gün akşam saatlerinde Darıca'da yol kenarında bir otomobilin içinde otururken, olayda kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alındı.

"BENİ DIŞLADIKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek olayla ilgili ifadesine başvurulan Veysel Aydın, işlediği cinayetleri büyük bir soğukkanlılık içinde anlattı. Aydın'ın, bir hastanede özel güvenlik olarak çalıştığı kaydedildi. Poliste verdiği ifadesinde ailesiyle arasının uzun süredir bozuk olduğunu anlatan Veysel Aydın, "Ben 5-6 yaşındayken babam cezaevine girdi. Bir süre sonra annem başka bir adamla yaşamaya başladı. Ben hayatım boyunca hep onlar tarafından dışlandım. Bu yüzden evde sürekli kavga ediyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Beni dövmeye kalktılar." dedi.

"KREDİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

Öz babasıyla birlikte bir iş yapmak için 20 bin lira kredi çektiğini, ancak kredi taksitlerini ödemeyince eve haciz geldiğini anlatan Veysel Aydın, ifadesinde, "Bu yüzden aramız son günlerde aramız oldukça bozuktu. Perşembe günü sabah saatlerinde, bu kredi borcu nedeniyle aramızda çıkan tartışmanın ardından kendimi kaybettim. Beni dövmek isteyen ağabeyimi, daha önceden edindiğim tabancayla vurarak öldürdüm. Hemen ardından aynı şekilde annemi de başına bir el ateş ederek öldürdüm." dedi.

ÖLDÜRMEK İÇİN ÖNCE ÜVEY BABASINI, ARDINDAN KIZ KARDEŞİNİ BEKLEMİŞ

İlk cinayetleri saat 13.30 sıralarında işlediğini anlatan Veysel Aydın, daha sonra saat 17.30'a kadar evde babasını beklediğini belirterek, "Üvey babam eve girdiğinde, ben cesetleri bir odaya saklamıştım. Onları fark etmeden odasına girdi. Ben de peşinden giderek yine bir el başına ateş ederek onu öldürdüm." şeklinde konuştu. Veysel Aydın, "Küçük üvey kız kardeşimi beklemeye başladım. Saat 20.30 sıralarında kapı açıldı ve içeri girdi. Bir anda üzerine atlayarak onu bıçakladım ve öldürdüm." dedi.

CESETLERİN ÜZERİNE ŞAMPUAN DÖKMÜŞ

Ardından ellerini yıkayıp üzerini değiştirdiğini söyleyen Veysel Aydın, cesetlerin üzerine kokmaması için şampuan döktüğünü belirtti. Daha sonra karşı caddede bulunan üvey babasının otomobiline bindiğini anlatan zanlı; geceyi, otomobilin içinde geçirdiğini dile getirdi.

ÖZ BABASINI ARAYIP CİNAYETİ SÖYLEMİŞ

Poliste verdiği ifadesinde sabaha karşı otomobille Darıca'ya gittiğini anlatan Veysel Aydın'ın, oraya vardıktan sonra öz babasını telefonla aradığı, "Bütün ailemi öldürdüm." dediği öğrenildi. Ancak babanın, onun şaka yaptığını düşünüp söylediklerine inanmadığı belirtildi. Zanlı Veysel Aydın'ın, kendisini yakalayan polislere sadece küçük üvey kız kardeşini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi.