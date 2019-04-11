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Ailesi cep telefonunu aldı evi terk etti

Ailesinin telefonunu elinden aldığı 16 yaşındaki Yunus Taştan, evi terk etti. Oğullarından 5 gündür haber alamayan aile, polis ve jandarmaya başvurdu.

DHA | 11.04.2019 - 16:30..
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Düzce'de oturan lise öğrencisi Yunus Taştan, cep telefonu ile fazla vakit geçirince ailesi müdahale etti. Anne ve babası, Taştan'ın cep telefonuna el koydu. Bunun üzerine Yunus Taştan, 6 Nisan günü evi terk etti. 5 gündür oğlundan haber alamayan Faruk Taştan, polis ve jandarmaya başvurdu.

Ailesi cep telefonunu aldı evi terk etti

"DERSLERİNE ENGEL OLUYOR DİYE ALDIK"

Oğlu Yunus'tan geri dönmesini isteyen Faruk Taştan, "Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında evden çıkmış. Biz telefonunu elinden almıştık, derslerine engel oluyor diye. Annesinden telefonunu istemiş. Annesi vermeyince üstünü başını değiştirmiş evden ayrılmış. Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alamıyoruz. Görenlerin duyanların bize haber vermelerini rica ediyoruz." dedi.



Ailesi cep telefonunu aldı evi terk etti

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