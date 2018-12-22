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Ailesinin eşyalarını gasbeden zanlı yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kar maskesi takarak anne ve babasının para ile ziynet eşyasını gasbettiği ileri sürülen zanlı ve arkadaşı Erzurum'da gözaltına alındı.

AA | 22.12.2018 - 16:25..
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşikdüzü'de yaşayan Mustafa ve Emine Ç'nin, önceki gece kar maskesi takan silahlı kişilerce bir miktar para ve ziynet eşyasının gasbedilmesinin aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Ailesinin eşyalarını gasbeden zanlı yakalandı

KAMERALARA YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların, para ve ziynet eşyası gasbedilen Mustafa ve Emine Ç'nin oğlu Sabri ile arkadaşı Oğuzhan K. olduğu bilgisine ulaştı.

Trabzon polisi, zanlıların olayın ardından Erzurum'a geldiğini belirleyince durumu Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

SİLAHLI YAĞMA SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDILAR

Erzurum Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, 2 zanlının, Yakutiye ilçesi Yeğenağa Mahallesi'ndeki evde gizlendiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları "silahlı yağma" suçundan gözaltına aldı.

ESKİ MOBİLYALARIN ARASINA SAKLAMIŞLARDI

Zanlı Sabri Ç'nin ilk ifadesi doğrultusunda, gasbedilen 17 bin 900 lira, 4 çeyrek altın ve 2 küpe, gizlendikleri evin alt katındaki eski mobilyaların arasına saklanmış bulundu.

Erzurum'daki işlemleri tamamlanan zanlılar ve gasbettikleri para ile ziynet eşyası, Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ailesinin eşyalarını gasbeden zanlı yakalandı

Ailesinin eşyalarını gasbeden zanlı yakalandı

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