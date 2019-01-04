Ailesiyle hastanede kalan başhekim görevden alındı

Zonguldak'ta, evindeki tadilat nedeniyle ailesiyle önce otele yerleşen ve sürecin uzamasının ardından Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı öne sürülen Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Feyzullah Hasanoğlu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma tamamlandı.
RAPORU 2 MÜFETTİŞ HAZIRLADI
Soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 müfettiş tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Hasanoğlu, başhekimlik görevinden alındı.
Kasım 2018'de, TOKİ konutlarında bulunan evindeki tadilat nedeniyle Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı iddia edilen Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Feyzullah Hasanoğlu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatılmıştı.
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