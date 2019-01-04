Ailesiyle hastanede kalan başhekim görevden alındı

Portekiz basını, Galatasaray'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın Rui Vitoria sonrası teknik direktörlük için ilk adayının Jose Mourinho olduğu yazdı.

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Yaşlı kadın ve çocukları noterde darbedildi

İstanbul'da bir kadın, kızının ölümüyle ilgili vekalet işlemi için gittikleri noterde, noter katibinin polis olan eşi tarafından darbedildi.