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Ailesiyle vedalaşıp intihar etti

Zonguldak'ta sabah saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra ortadan kaybolan Turan G., su deposunun yanında ölü bulundu.

DHA | 14.04.2019 - 05:09..
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Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde, ailesiyle vedalaştıktan sonra evden ayrılan Turan G.'den (50) bir daha haber alınamadı. Polisin arama çalışması başlattığı Turan G., akşam saatlerinde oğlu tarafından sürekli gittiği belediyeye ait su deposunun bulunduğu yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İNİTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, Turan G.'nin intihar ederek yaşamını yitirdiğini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası Turan G.'nin vücuduna dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan incelemenin ardından Turan G.'nin cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Turan G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesiyle vedalaşıp intihar etti



Ailesiyle vedalaşıp intihar etti

Ailesiyle vedalaşıp intihar etti

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