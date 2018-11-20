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Airbnb Batı Şeria'daki İsrail evlerini web sitesinden kaldırıyor

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşim birimlerine ait tüm evleri listelerinden çıkarma kararı aldı.

AA | 20.11.2018 - 08:42..
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QWE

ABD merkezli dünyanın en büyük konaklama paylaşım platformlarından Airbnb'den yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin "İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde olduğu'' gerekçesiyle listelerden çıkarılacağı belirtildi.

İSRAİL'E AİT EVLER KALDIRILACAK

İsrail'e ait yerleşim birimlerindeki 200'e yakın ilanın Airbnb'nin web sitesinden kaldırılacağı aktarılan açıklamada, "Küresel şirketlerin birçoğu insanların yerlerinden edildiği topraklarda iş yapıp kar edilmemesi gerektiğini söylüyor ve biz de İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerine ait ilanları web sitemizden kaldırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlıyor.

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