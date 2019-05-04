taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

Airbus, Suudi Arabistan'a uygulanan ambargo yüzünden kârının yüzde 86 düşmesi nedeniyle Alman hükümetine dava açmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 04.05.2019 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

Havacılık devi Airbus, Suudi Arabistan'a helikopter, savunma sistemi satmasına onay vermeyen Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor.

GELİR 40 MİLYONA İNDİ

Airbus CEO'su Guillaume Faury geçtiğimiz Salı günü şirketin net kazancının bu yılın ilk 3 ayında yüzde 86 düşerek 40 milyon euroya gerilediğini açıkladı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI AMBARGO UYGULANIYOR

Almanya'da devlet, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a silah ambargosu uyguladı, geçtiğimiz mart ayı da ambargonun 6 ay daha uzatılması kararı verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu su ile buluştu

105
ABD'den yeni S-400 açıklaması

ABD'den yeni S-400 açıklaması

87
Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

9
ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

32
Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

40
Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı

Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı

7
Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir