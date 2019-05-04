Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

Kontrolden çıkan tırın kasası savruldu. Tırın tekerinin ve malzemeleri ise otobana saçıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde genç bir adam, arkadan yaklaştığı adamı önce yumrukladı, ardından da tekmeledi.

Sivasspor'la berabere kalarak son 4 haftada 10 puan kaybeden Başakşehir'de deneyimli hoca Abdullah Avcı sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını ifade etti.

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Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

Çiftlik Bank bitti, şimdi de Solucan Bank ortaya çıktı. Dolandırıcılar, solucan çiftliği bahanesiyle 20 bin kişiden 40 milyon euro vurgun yaptı.