Airbus, Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor

Havacılık devi Airbus, Suudi Arabistan'a helikopter, savunma sistemi satmasına onay vermeyen Alman hükümetine karşı mahkemeye gidiyor.
GELİR 40 MİLYONA İNDİ
Airbus CEO'su Guillaume Faury geçtiğimiz Salı günü şirketin net kazancının bu yılın ilk 3 ayında yüzde 86 düşerek 40 milyon euroya gerilediğini açıkladı.
KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI AMBARGO UYGULANIYOR
Almanya'da devlet, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a silah ambargosu uyguladı, geçtiğimiz mart ayı da ambargonun 6 ay daha uzatılması kararı verdi.