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Airbus'tan Fransa ve İspanya'da üretime ara verme kararı

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, iki ülkede faaliyetlerini geçici süreyle durdurma kararı aldı.

AA | 17.03.2020 - 12:13..
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Avrupalı uçak üreticisi Airbus, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İspanya ve Fransa'daki fabrikalarında üretime ara verecek.

ÜRETİME DÖRT GÜN ARA

Airbus’tan yapılan açıklamada, şirketin, Fransa ve İspanya'daki fabrikalarında üretim ve montaj faaliyetleri bu ülkelerdeki hükümetlerin koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için dışarıda gezmeyi kısıtlamak gibi yeni önlemleri nedeniyle dört gün boyunca durdurulacağı belirtildi.

Airbus'tan Fransa ve İspanya'da üretime ara verme kararı

EVDEN ÇALIŞMA ARTIRILACAK

Bu ülkelerde Airbus’ın, mümkün olan her alanda evden çalışmayı artırmaya devam edeceğine yer verilen açıklamada, “Bu (4 gün), hijyen, temizlik ve sosyal mesafe koyma konularında sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması için yeterli zaman sağlarken, yeni çalışma şartları altında faaliyetlerimizin verimliliğini de artıracak." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezi olarak biliniyor ve Airbus’un en büyük tesislerinin yanı sıra şirketin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Airbus'tan Fransa ve İspanya'da üretime ara verme kararı

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