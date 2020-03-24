AirDrop nedir

Apple, iPhone'lar için yıllar önce iOS 7 işletim sistemini tanıtırken, bunun yanında bir de AirDrop isimli yeni dosya paylaşım sistemini duyurmuştu.

Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, büyük boyutlu dosyaları diğer iOS ve Mac cihazlarıyla hızlı bir şekilde paylaşabiliyor.

AIRDROP İÇİN NE GEREKLİ

AirDrop özelliğini kullanabilmek için, iOS 7 veya daha üst bir sürüm yüklü iPhone 5 ya da üst model bir telefonunuz olması gerekiyor.

AIRDROP İLE DOSYA NASIL PAYLAŞILIR

Bir uygulamayı açın ve Paylaş'a veya Paylaş düğmesine dokunun. Fotoğraflar uygulamasından bir fotoğraf paylaşıyorsanız parmağınızı sola veya sağa kaydırarak birden fazla fotoğraf seçebilirsiniz. İçeriği paylaşmak istediğiniz AirDrop kullanıcıına dokunun. AirDrop'u kendi Apple aygıtlarınız arasında da kullanabilirsiniz.

Not: Kişiler listenizde bulunan biriyle içerik paylaşırken, bu kişinin adıyla birlikte fotoğrafını görürsünüz. Kişiler listesinde olmayan biriyle içerik paylaşıyorsanız bu kişinin fotoğrafı görünmez, yalnızca adı görünür.