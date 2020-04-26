Ajda Pekkan: 6 kez çocuk aldırdım

74 yaşındaki süperstar Ajda Pekkan, katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Sanat camiasında ayakta kalmak için çocuk yapmaya cesaret edemediğini söyleyen Pekkan, birçok kez kürtaj yaptırdığını itiraf etti.

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVERİM AMA 6 KEZ ALDIRDIM"

Pekkan, "Çocukları çok severim ama bizim sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemedim, 6 kez de aldırdım. Kedilerle avunmaya çalıştım, çocuk istemedim. Ben kendi hayatımı zaten zor idame ettirebildim.” ifadelerini kullandı.