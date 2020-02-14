Ajda Pekkan'ın sırrı ortaya çıktı

1 Fenerbahçe, Fabrice N’Sakala ile el sıkıştı Fenerbahçe, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrice N’Sakala ile prensip anlaşmasına vardı.

2 Kandil'de 6 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

3 Rusya, Facebook ve Twitter'a para cezası kesti Rus mahkemesi, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadıkları gerekçesiyle Facebook ve Twitter’a toplam 8 milyon ruble para cezası verdi.

4 '7 Şubat MİT kumpası' soruşturması tamamlandı FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

5 Mafya lideri Yakup Süt ve adamlarına operasyon: 50 gözaltı İstanbul'da, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Yakup Süt ve haklarında yakalama kararı bulunan birçok şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

6 Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale ile Keşmir arasında fark olmadığını söyledi. Pakistanlı vekiller, kendilerine has şekilde alkış tuttu.