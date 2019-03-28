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Ajurne nedir

Ajurne, satrançta oyunun ileri bir güne, tarihe ertelenmesine denir.

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Satranç, kuşkusuz beyin jimnastiği açısından son derece akıl ve zeka dolu bir oyundur.

Geçmişi çok geriye dayanmakla birlikte bir nevi savaş strajesidir. Satrançta her şeyden önce kuralları bilmek lazım.

AJURNENİN ÖNEMİ

Ajurne bir kural değildir. Satrançta süre kısıtlaması yoktur, bir oyun saatlerce hatta günlerce sürebilir. Özellikle büyük isimlerin müsabakalarında ajurne devreye girer.

Ajurne nedir

HAMLELER DEĞİŞTİRİLEMEZ

Taraflar oyunun uzun süreceğini anlayarak karşılıklı olarak bunu ertesi güne ya da ileri bir tarihe ertelemeye karar verirler.

Yapılan hamleler aynen kalır ve yeri asla değiştirilemez. Zaten bu işlem oyunun hakemi tarafından kayda alınır. Rakipler belirlenen tarihte gelerek oyuna kaldıkları yerden devam ederler.

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