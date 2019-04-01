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AK Parti 17 bin 400 oyun yanlış eklendiğini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken, başka partilere kaydedilmiş, yazılmıştır" dedi.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 20:45..
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettiklerini söyledi.

Yavuz, sandık sonuç tutanakları ile oy sayım döküm çizelgeleri üzerinde farklılıklar olduğunu belirterek "309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partiye, partilere kaydedilmiş, yazılmıştır" ifadesini kullandı.

AK Parti 17 bin 400 oyun yanlış eklendiğini açıkladı

OY TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz oyları tutanaklarla gösterirken YSK'ya itiraz etme girişimlerini başlatacaklarını belirtti.

Yavuz "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük. Sistemimize güvendiğimiz için geceli gündüzlü çalışmalara başladık. İstanbul İl Teşkilatı hazır bir biçimde bu işleri yürütüyor. Gerçekten bugüne kadar şahit olmadığımız usulsüzlüklere rastladığımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici. Belgeli usulsüzlükler tespit ettik" diye konuştu.

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Bazı sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgelerini basına gösteren Yavuz, usulsüzlük olduğunu söyledi. Gösterilen örnek sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgelerinde ise dikkat çekici detaylara rastlandı.

AK Parti 17 bin 400 oyun yanlış eklendiğini açıkladı

Bağcılar’da sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan sayım döküm çizelgesinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına 131 oy çıktığı fakat bu rakamın sandık sonuç tutanağına 01 olarak aktarıldığı görülüyor. Sultanbeyli’de sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan başka bir sayım döküm çizelgesinde ise AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına 201 oy çıktığı fakat bu rakamın sandık sonuç tutanağına 01 olarak aktarıldığı görülüyor.

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