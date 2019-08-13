AK Parti 18 yaşında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 17 yılı geride bıraktı.

"Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine girerek son 17 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.

Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktığı siyaset yolunda, 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'ın Asker Duası şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edilen ve bu nedenle siyasi yasaklı olan Erdoğan, liderliğini yaptığı parti, 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı.

Erdoğan'ın giremediği 3 Kasım genel seçimlerinden AK Parti 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.

SİİRT'TEN VEKİL OLDU

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından, Kurucu Genel Başkan Erdoğan, 8 Mart 2003'te mahkumiyetine neden olan şiiri okuduğu Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

Abdullah Gül başkanlığındaki 58. Hükümet, üç gün sonra, 11 Mart 2003'te istifa ettikten sonra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

YEREL SEÇİMLER

Girdiği ilk yerel seçim olan 2004 mahalli idareler seçimlerinde de yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıkan AK Parti, 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı.

2007'deki genel seçimlerde yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşan AK Parti, Tunceli dışındaki 80 ilden milletvekili çıkarmayı başardı ve tek başına iktidar oldu.

Meclis'te 28 Ağustos 2007'de yapılan oylamada, partinin kurucularından Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

Bu seçimlerden önce Milli Görüş kökenli bir siyasetçinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen muhalif kesimler tarafından nisan ayında "Cumhuriyetine sahip çık" sloganıyla "Cumhuriyet Mitingleri" düzenlendi.

Nisan ayının son günlerinde 27 Nisan 2007'de ise Türk siyasi tarihine "e muhtıra" olarak geçen Genelkurmay Başkanlığının laiklik vurgusu içeren açıklaması yayımlandı.

AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu toplayarak 10 büyükşehir belediyesi ile 1442 belediyeyi yönetme yetkisini vatandaştan aldı. 12 Eylül darbesinin 30'uncu yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye 2010'daki halk oylamasından yüzde 57,88 oranında "evet" oyu çıktı.

2011 genel seçimlerinde de geleneği bozmayan AK Parti, yüzde 49,53'lük oy oranının ardından kurulan 61.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

DAVUTOĞLU DÖNEMİ

İktidarının 12. yılında Erdoğan'ın genel başkanlığındaki son yerel seçime 2014'te giren AK Parti, yüzde 45,60 oy oranıyla 18'i büyükşehir olmak üzere, 818 belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti, yoluna Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile devam etti.

AK Parti, Davutoğlu'nun Genel Başkanlığında ilk sınavını, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde verdi. 1 Kasım'da tek başına iktidarın kazanılmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

Partide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile yeni bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a, belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

İKİ CUMHURBAŞKANI DÖRT BAŞBAKAN

Kuruluşunun ardından kesintisiz iktidarına 17 yıldır devam eden AK Parti, bu sürede bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı. Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın başbakanlık yaptığı bu süreçte Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 11. ve 12. Cumhurbaşkanlığına seçildi.

Gül, 367 krizi sonrası TBMM üyelerince 2007'de Cumhurbaşkanı seçildi. Kurucu Genel Başkan Erdoğan ise cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin önünü açan 21 Ekim 2007'deki halk oylaması sonrası gerçekleştirilen ilk seçimde Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, 2007'deki halk oylamasıyla cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine imkan tanıyan düzenleme uyarınca 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde, oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

HALKIN SEÇTİĞİ İLK CUMHURBAŞKANI

Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki seçimde de yüzde 52,38 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. Halk oylaması süreci, Başbakan Binali Yıldırım dahil, 316 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan anayasa değişikliği teklifinin 10 Aralık 2016'da TBMM Başkanlığına sunulmasıyla başladı.

Maddelere ilişkin oylamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat 2017'de anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylayarak, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdi.

16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

998 GÜN SONRA YENİDEN GENEL BAŞKAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı alındı.

Üç yıllık bir aradan sonra AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 geçerli oyun tamamını alan Erdoğan, 998 gün sonra kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "genel başkanvekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yılın ardından partide yeniden genel başkanlığı üstlenmesi partiye yeni bir heyecan ve dinamizm kazandırdı.

Erdoğan'ın karizmatik liderlik etkisi, teşkilatlanmaya yönelik tecrübesi, kendine has siyaset etme tarzı ile sorunları hızlı bir şekilde çözme becerisi, AK Parti'nin daha da güçlenmesini sağladı.

Göreve gelir gelmez partinin yetkili organlarında değişikliğe giden, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarında değişiklikler yapan Erdoğan, normal takvime göre 2019 Kasım'da yapılması planlanan seçim hazırlıklarını da başlatmıştı. Erdoğan, birçok il ve ilçede partisinin olağan kongrelerine katıldı, vatandaşla, partililerle bir araya geldi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

Zaman zaman seçimlerin vaktinde yapılacağı yönünde açıklamalar gelmesine rağmen AK Parti'nin siyasi ittifak yaptığı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen erken seçim teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partinin yetkili organları tarafından değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı. Daha önce, ilk kez 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, 24 Haziran'da seçmenler ilk kez cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde yüzde 52,38 oy alarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Erdoğan liderliğindeki AK Parti ise Türk siyasi tarihinin en önemli seçiminde yüzde 42,28 oy alarak 16 yılda 13. seçim başarısını elde etti. AK Parti ve MHP'nin yer aldığı "Cumhur İttifakı" ise yüzde 53,6 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da TBMM'de yemin ederek görevine başladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de aynı gün açıkladı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Fuat Oktay getirildi. Yeni kabinede eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı olarak görev aldı.

AK PARTİ 6. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2018'de gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak bin 380 oyla yeniden parti genel başkanlığına seçildi. AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan siyasi parti seçim ittifakı parti tüzüğüne girdi. Ayrıca tüzüğe "Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya Bakanlık görevi aynı kişide birleşemez." fıkrası eklendi.

31 MART SEÇİMLERİ, İSTANBUL'U İMAMOĞLU KAZANDI

AK Parti ve MHP tarafından Cumhur İttifakı'nı 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde devam ettirme kararı alındı. Yapılan görüşmeler sonucu AK Parti ve MHP arasında seçimlerde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında MHP, Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday gösterirken, 27 büyükşehirde ise AK Parti aday çıkardı. AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden yüzde 44,33 oy oranıyla yine birinci parti olarak çıkmayı başarırken, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıklarını CHP kazandı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine, seçimler 23 Haziran'da yenilendi.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki seçim yarışında CHP'nin adayı İmamoğlu ipi göğüsledi.

7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE SÜRECİ SONBAHARDA BAŞLIYOR

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Erdoğan, "7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız." açıklamasında bulundu. Sonbaharda başlatılacak 7. Olağan Büyük Kongre sürecinde AK Parti'nin teması "Gelenek, Vefa ve Yenilik" olacak. Partinin 18. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos tarihi bu sene Kurban Bayramı'na rastladığı için kutlama programı 23 Ağustos'ta, "Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18" temasıyla genel merkezde yapılacak.