İstanbul'un kaderini belirleyecek Maltepe seçim sonucu öncesi AK Parti YSK'ya olağanüstü itirazını gerçekleştiriyor. AK Parti kurmayları İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini istediklerini duyurdu. AK Parti bu kapsamda seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya 3 bavul belge ile itirazını sunacak.

AK Parti 3 bavul belge ile itiraza gitti VİDEO

YSK daha önce tüm oy sayımlarının iptaline karar vermişti. Yüksek Seçim Kurulu YSK,Maltepe 1 ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı.

KURUL MALTEPE'DE OYLARIN GEÇERLİ OLMASINA KARAR VERMİŞTİ

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti. Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi, kalan sandıkların sayımı devam edecek.

AK Parti'nin Maltepe'nin dışında itirazlarına yoğunlaşacağı ilçelerden biri de Büyükçekmece olacak.

ALİ İHSAN YAVUZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'ya İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için yapacakları itiraz öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarındaki ifadeler şöyle:

"Bütün belgeleri YSK'ya sunduk. Seçim akşamından beri tüm Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Sıcağı sıcağına partiler ve YSK açıklamada bulunmuşlardı. YSK 28 bin farkla CHP'nin lehine seçimin bittiğine dair açıklamada bulunmuştu. Rakamlar her bir yerden ayrı görününcü bizim kendi kayıtlarımıza göre de çelişki olduğunu görünce İstanbul'a gittik. İlk etapta bu çelişkinin neden ibaret olduğunu araştırmaya başladık. Daha ilk akşamdan başlayarak maddi hataları düzeltmeye başladık. Gördük ki sadece maddi hata düzeltimi yoluyla başka yere kaydırılan oylar olduğunu gördük. Geçersiz oylarda da bizim olması gereken yaklaşık 6 bin oy başka yerlere kaydırılmış.

Burada ilginç bir nokta var. Oyların tamamı sayılmadı sadece yüzde 10'u sayıldı. YSK da oyların 4 ilçe ve 2 ilçedeki birer kurul hariç kalan ilçelerde sayılmasına müsaade etmedi. Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Bu fark 13 bin 900'lere indi. Eğer tamamı sayılsaydı, şüpheyi kaldıracak adımlar atılsaydı seçim lehimize sonuçlanacaktı."