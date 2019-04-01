El değiştiren 9 il

İstanbul ve Ankara CHP’li başkanların yönetimine geçti.

ANKARA MANSUR YAVAŞ DEDİ

İstanbul’da AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı kaybetti. Ankara’da CHP’li aday Mansur Yavaş, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki’ye karşı büyük bir zafer kazanmış oldu.

25 YIL SONRA CHP İSTANBUL'DA KAZANDI

YSK Başkanı Sadi Güven’in son verdiği bilgilere göre İstanbul’da Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 131 bin 761 oyda kaldı. Ekrem İmamoğlu 25 yıl sonra İstanbul’da CHP’ye kazandırmış oldu.

İzmir’de şaşkınlık yaratacak bir durum olmazken, diğer illerde bazı kaleler kaptırıldı.

İşte AK Parti’den CHP’ye, CHP’den AK Parti’ye geçen iller:

Antalya - Muhittin Böcek (CHP)

Antalya’da 2009 yılında CHP kazanırken, 2014 yılında oyların rengi AK Parti’yi gösterdi. Menderes Mehmet Tevfik Türel Antalya’da 5 yılda önemli çalışmalara imza atarken, 2019 yılında koltuğunu Muhittin Böcek’e kaptırdı. Böcek, oyların yüzde 50,63’ünü alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmış oldu.

Ardahan - Faruk Demir (CHP)

Ardahan, AK Parti’nin kaybettiği, CHP’nin kazandığı kalelerden biri oldu. 2014 yerel seçimlerinde AK Partili Faruk Köksoy başkanlığı kazanırken, 2019 yılında CHP’li Faruk Demir oyların yüzde 50,97’sini alarak başkanlık koltuğuna oturdu. CHP’nin AK Parti’den aldığı üçüncü il Ardahan olarak kayıtlara geçti.

Artvin - Demirhan Elçin (CHP)

AK Partili Mehmet Kocatepe’nin 2014 yılında kazandığı Artvin Belediye Başkanlığı, CHP’ye geçti. 2019 yerel seçimlerinde CHP’li aday Demirhan Elçin, Artvin’in yeni belediye başkanı seçildi. Mehmet Kocatepe’nin ikinci dönem için girdiği belediye başkanlığı yarışında böylelikle Artvin’de kaybeden AK Parti oldu.

Bilecik - Semih Şahin (CHP)

AK Parti’den CHP’ye geçen bir başka il Bilecek oldu. 2014 yerel seçimlerinde AK Partili Selim Yağcı’nın kazandığı başkanlık, 2019 seçimlerinde yüzde 50,64 oy oranı ile CHP’li Semih Şahin’e geçti. AK Parti’nin 2019 adayı olan Nihat Can ise oyların yüzde 42,2’sini aldı.

Bolu - Tanju Özcan (CHP)

Bolu da AK Parti’nin koltuğu devrettiği iller arasında yer aldı. CHP’li Tanju Özcan, oyların yüzde 52,69’unu kazanarak en yakın rakibine yüzde 8’lik bir fark attı. 2014 yılında Bolu’da AK Partili aday Alaaddin Yılmaz kazanmıştı.

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu (AK Parti)

Giresun kıran kırana bir yarışa tanıklık etti. CHP’de olan başkanlık AK Partili belediyeye geçti. Geçtiğimiz dönem belediye başkanı olan Kerim Aksu, bu seçimde istediğini alamadı. AK Partili aday Aytekin Şenlikoğlu, 335 oy farkla belediye başkanlığını kazanmış durumda.

Kırşehir - Selahattin Ekicioğlu (CHP)

Kırşehir’de yaşanan senaryo diğer illerdeki gibi oldu. AK Partili başkan Yaşar Bahçeci, CHP’li aday Selahattin Ekicioğlu’na karşı kaybetti. 2014-2019 yılları arasında Kırşehir’de başkanlık yapan Bahçeci, koltuğunu Ekicioğlu’na bıraktı.