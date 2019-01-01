AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları

AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak Mehmet Özhaseki'yi gösterdiğini açıklamıştı.
Bugün ise Ankara'daki ilçelerin belediye başkan adayları açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus'taki Ankara Spor Salonu'nda adayların isimlerini okuyarak yanına çağırdı.
Adaylar şöyle:
1- ALTINDAĞ
ASIM BALCI (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ)
2- AKYURT
HİLAL AYIKAK (YURT İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI-MÜHENDİS)
3- AYAŞ
BURHAN DEMİRBAŞ (AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI)
4- BALA
AHMET BURAN (BALA KYK MÜDÜRÜ)
5- BEYPAZARI
TUNCER KAPLAN (BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI)
6- ÇAMLIDERE
HAZIM CANER CAN (ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANI)
7- ÇANKAYA
AMBER TÜRKMEN (TRT RADYO ESKİ DAİRE BAŞKANI)
8- ÇUBUK
BAKİ DEMİRBAŞ (İLÇE BAŞKANI)
9- ELMADAĞ
GÖKHAN KÜÇÜKÇELEBİ (ELMADAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI)
10- ETİMESGUT
ENVER DEMİREL (MHP) (ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI)
11- EVREN
HÜSAMETTİN ÜNSAL (EVREN AK PARTİ İLÇE BAŞKANI-MÜTEAHHİT)
12- GÖLBAŞI
RAMAZAN ŞİMŞEK (MHP)
13- GÜDÜL
MUZAFFER YALÇIN (BELEDİYE MECLİS ÜYESİ)
14- HAYMANA
ÖZDEMİR TURGUT (HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI)
15- KAHRAMANKAZAN
SERHAT OĞUZ (KAHRAMANKAZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ-ÖĞRETMEN)
16- KALECİKAV
DUHAN KALKAN (AVUKAT)
17- KEÇİÖREN
TURGUT ALTINOK (KEÇİÖREN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)
18- KIZILCAHAMAM
SÜLEYMAN ACAR (KIZILCAHAMAM İLÇE BAŞKANI–MALİ MÜŞAVİR)
19- MAMAK
MESUT AKGÜL (MAMAK BELEDİYE BAŞKANI)
20- NALLIHAN
İSMAİL ÖNTAŞ (NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANI)
21- POLATLI
İMÜRSEL YILDIZKAYA (MHP) (POLATLI BELEDİYE BAŞKANI)
22- PURSAKLAR
AYHAN YILMAZ (25.DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ)
23- SİNCAN
MURAT ERCAN (BELEDİYE BAŞKANI)
24- ŞEREFLİKOÇHİSAR
MELİH MEMİŞ
25- YENİMAHALLE
VEYSEL TİRYAKİ (ALTIDAĞ BELEDİYE BAŞKANI)