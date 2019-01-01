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AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 16:10..
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AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak Mehmet Özhaseki'yi gösterdiğini açıklamıştı.

Bugün ise Ankara'daki ilçelerin belediye başkan adayları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus'taki Ankara Spor Salonu'nda adayların isimlerini okuyarak yanına çağırdı.

Adaylar şöyle:

1- ALTINDAĞ

ASIM BALCI (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ)

2- AKYURT

HİLAL AYIKAK (YURT İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI-MÜHENDİS)

3- AYAŞ

BURHAN DEMİRBAŞ (AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI)

4- BALA

AHMET BURAN (BALA KYK MÜDÜRÜ)

5- BEYPAZARI

TUNCER KAPLAN (BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI)

6- ÇAMLIDERE

HAZIM CANER CAN (ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANI)

7- ÇANKAYA

AMBER TÜRKMEN (TRT RADYO ESKİ DAİRE BAŞKANI)

8- ÇUBUK

BAKİ DEMİRBAŞ (İLÇE BAŞKANI)

9- ELMADAĞ

GÖKHAN KÜÇÜKÇELEBİ (ELMADAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI)

10- ETİMESGUT

ENVER DEMİREL  (MHP) (ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI)

11- EVREN

HÜSAMETTİN ÜNSAL (EVREN AK PARTİ İLÇE BAŞKANI-MÜTEAHHİT)

12- GÖLBAŞI

RAMAZAN ŞİMŞEK  (MHP)

13- GÜDÜL

MUZAFFER YALÇIN (BELEDİYE MECLİS ÜYESİ)

14- HAYMANA

ÖZDEMİR TURGUT (HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI)

15- KAHRAMANKAZAN

SERHAT OĞUZ (KAHRAMANKAZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ-ÖĞRETMEN)

16- KALECİKAV

DUHAN KALKAN (AVUKAT)

17- KEÇİÖREN

TURGUT ALTINOK (KEÇİÖREN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)

18- KIZILCAHAMAM

SÜLEYMAN ACAR (KIZILCAHAMAM İLÇE BAŞKANI–MALİ MÜŞAVİR)

19- MAMAK

MESUT AKGÜL (MAMAK BELEDİYE BAŞKANI)

20- NALLIHAN

İSMAİL ÖNTAŞ (NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANI)

21- POLATLI

İMÜRSEL YILDIZKAYA   (MHP) (POLATLI BELEDİYE BAŞKANI)

22- PURSAKLAR

AYHAN YILMAZ (25.DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ)

23- SİNCAN

MURAT ERCAN (BELEDİYE BAŞKANI)

24- ŞEREFLİKOÇHİSAR

MELİH MEMİŞ

25- YENİMAHALLE

VEYSEL TİRYAKİ (ALTIDAĞ BELEDİYE BAŞKANI)

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