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AK Parti'den bakanlara gayri resmi sorular

Yaklaşan 23 Haziran seçimleri öncesinde sosyal medya kampanyalarına ağırlık veren AK Parti yayınladığı videoda partiden önemli isimlere ve bakanlara sorular yöneltti.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 12:51..
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte meydanlarda ve sokaklarda yapılan siyaset dijital ve sosyal medyaya taşındı.

Partiler, vaktinin büyük çoğunluğunu internette geçiren genç nüfusu etkilemek için onlara sempatik gelecek çalışmalar yürütüyor.

KISA SORU, KISA CEVAP

AK Parti, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde bakanlara ve partideki önemli isimlere kısa sorular yöneltip, kısa cevaplar aldı. "Messi mi-Ronaldo mu, simit mi-gevrek mi, et döner mi-tavuk döner mi" gibi soruların olduğu videoda "kuru mu-yaş mı" sorusu da yöneltildi.

AK Parti'den bakanlara gayri resmi sorular VİDEO

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