AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız

2019 yerel seçimleri öncesinde, partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.

Bu noktada Ak Parti'nin, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayının Haydar Ali Yıldız oldu.

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

2 Şubat 1971'de Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Rızvan, anne adı Havva'dır. Avukat olan Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı.

2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ak Parti Beyoğlu adayı: Haydar Ali Yıldız VİDEO