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AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

İstanbul seçimleriyle ilgili internet kampanyasında Ekşi'yi bir numaraya koydular.

Haber Merkezi | 22.06.2019 - 10:08..
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AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

17-25 Aralık sürecinde görmeye alışık olduğumuz, insanların ailelerini hedef alan iftiraları yeniden döndürmeye başladılar.

Ekşi Sözlük'e girenler AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın reklamıyla karşı karşıya kaldı.

EKŞİ'DE KİN VE NEFRET KUSANLAR

AK Parti'nin reklam pastasından büyük bir kısmı alan Ekşi Sözlük'te yıllarca Peygamber efendimize hakaretler edildi, 17/25 Aralık gibi süreçlerde yalanlar servis edildi, karakter suikastları yapıldı.

Ekşi'de son olarak Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılınırken yapılan katliam sonrası "Keşke Türkiye'de de olsa" gibi yorumlar yapılmıştı.

Açılan soruşturmanın ardından entry'yi giren sözlük yazarı tutuklanmıştı.

AK Parti'den konuyla ilgili oldukça sert açıklamalar gelmişti.

AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

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