AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci oldu

2019 yerel seçimleri öncesinde, partilerin adayları belli olmaya devam ediyor. Bu noktada Ak Parti'nin, İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci oldu.

AZMİ EKİNCİ KİMDİR

Azmi Ekinci; 1 Eylül 1968 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Ekinci, siyasi hayatına ise ilk kez AK Parti Meclis Üyesi Adaylığı ile başladı. Ümraniye'de AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı.

2008 yılında Ak Parti Sancaktepe Kurucu İlçe Başkan Adayı olarak atandı. Ekinci, bir dönem Malatya İş Adamları Derneği'nde Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundu. Ayrıca Ekinci; Malatya İmam İstanbul Derneği'nde Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyor.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu üyesidir. Türkiye- Malta Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı'dır.