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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz açıklama yapıyor

İstanbul için yapılan olağaüstü itiraza yönelik konuşan Yavuz, "Hiçbir şey olmadıysa sandıkta bu kadar oy nasıl aşağıya düşebiliyor?" dedi.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 11:05..
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul için yapılan olağaüstü itiraza yönelik açıklama yapıyor.

Yavuz'un açıklamaları şöyle:

"AK Parti lehine düzeltilen oy 5 bin 594.

Hiçbir şey olmadıysa sandıkta bu kadar oy nasıl aşağıya düşebiliyor?

Biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Bir parça kusurumuz vardı. Ortada kanunun dışına çıkan durumlar oldu.

Partilerin denetimine uygun olmayan alanda bir şey oldu. Ne yapıldı bilmiyorum ama CHP'ye yarasın diye yapıldı.

Oy farkı 2 Nisan'da 24 bine, 9 Nisan'da 14 bine düştü.

Biz seçim sistemine güveniyoruz. Burada olan seçim sistemi ile alakalı değildir.

Kamudan ihraç edilenler seçim günü görev yapmış.

Seçimin iptali yolunun denenmesi gerekiyor.

Sandık başkanları üzerinden yürütülen bir usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz.

31 bin 280 tane sayım cetvelinden 5 bin 388'i mühürsüzdür.

694 imzasızdır.

214 boş olarak sisteme girilmiştir."

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