AK Parti grup toplantısı

Yerel seçimler öncesinde AK Parti'de büyük bir heyecan var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her büyük toplantıda yeni aday listelerini açıklıyor. Bu defa CHP'ye belediyecilik konusunda ders niteliğinde mesajlar verdi:

"60 ADAYIMIZIN KARŞISINA İSİM KOYUN"

"Buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar. CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime diyorum ki; gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete son verin.

Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti. Bunların kafasında 'Bu şehri kim daha iyi yönetir' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Allah milletimizi ve askerimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza etsin.

"MÜLTECİ AKINI KARŞISINDA TİR TİR TİTREYENLER..."

Mülteci akını karşısında adeta tir tir titreyenler konu petrol, doğalgaz ve siyasi rant olduğunda birden aslan kesiliyorlar.

Türkiye olarak ne Doğu Akdeniz'de ne diğer bölgelerde kendi tezlerimizden taviz vermeyeceğiz.

Karadeniz'de bir an önce barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Rus ve Ukrayna sorunlarını diyalogla çözme çağrısı yapıyoruz.

"DAĞA KAÇIRIYORLAR, ÇOCUKLARI AVRUPA'DA SATIYORLAR"

PKK'nın Suriye kolunu oluşturan terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir.

Bu Kandil'dekilerin, dağlara kaçırılan kızların, kadınların ne hale getirildiklerini tüm dünya izliyor. Onlardan doğan çocuklar da Avrupa'da satılıyor.

ABD'NİN TERÖRE DESTEĞİ

Oyalama taktiği ile bizi oyalayacaklarını sananlar yolun sonuna geldiklerini görmek zorundalar.

Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde Türkiye'nin yanında olduklarını anlayacağız.

İLÇE ADAYLARI GÜNEY AMERİKA DÖNÜŞÜ

Güney Amerika dönüşü (3 Aralık) kalan illerimizi, ilçe adaylarımızı ve belde adaylarımızı açıklayacağız.

EKONOMİYE SALDIRI BERTARAF EDİLDİ

Ekonomide maruz kaldığımız saldırıların olumsuz etkilerini yavaş yavaş siliyoruz.

YEREL SEÇİM VAATLERİ ARALIK'TA

31 Mart 2019 seçimleri ile ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz.

AK Parti mahalli idarelerdeki başarılarıyla milletin gönlünde yer etmiş bir kadronun öncülüğünde kurulmuştur.

Her alanda Türkiye'ye adeta çağ atlattık. Bu güvenle diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir.

CHP DÖNEMİNDE ÇÖP DAĞI PATLAMIŞTI

Bu millet kime nasıl bilet keseceğini biliyor. Ümraniye'de çöp dağı patladığı zaman oranın belediye başkanı CHP'liydi.

3 DÖNEME TAKILANLAR FARKLI YERLERDEN ADAY

3 kez belediye başkanlığında kalan arkadaşlarımızı farklı yerlere kaydırdık. Onların başarısından istifade edelim istedik.

CHP başkanlarının yönettiği yerler bugünkü refahına büyükşehir veya hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir."