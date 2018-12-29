1 Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı Sivas’ta esnaflık yapan Murat Yıldırım, 4 saatlik çalışma ile şehrin sembollerinden olan 850 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese’yi kardan yapmaya çalıştı.

2 Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar affedildi Fenerbahçe yönetimi, bir süre önce kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar'ın A takıma geri alındığını duyurdu. Volkan Demirel ile Ozan Tufan ise affedilmedi.

3 Daha önce görmediğiniz tuhaf icatlar İnsanlık tarihi, bir anlamda icatlar tarihi de. İcatlar, genel olarak ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenip “pratik olma” esasına dayansa da, kimi buluşlar hiç şüphesiz fazlasıyla sıra dışıydı.

4 Ak Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı AK Parti'nin İstanbul adayı olarak adı açıklanacak olan Binali Yıldırım'ın afişleri salondaki yerini aldı.

5 Kremlin: Suriye ordusu Münbiç'te kontrolü sağladı Rusya'dan yapılan açıklamaya göre; Suriye ordusu Münbiç'te kontrolü ele aldı.

6 Unutulmayan çizgi filmlerle çocukluğa nostalji 80 ve 90'lı yıllar çocuk olmak için harika zamanlardı. İnsanlar 1800'lerde bile kadar çizdikleri resimlerle oynuyorlardı. Sizi çocukluğunuza götürecek çizgi filmlerin bir fotoğraf galerisini yaptık.