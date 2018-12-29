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Ak Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı

AK Parti'nin İstanbul adayı olarak adı açıklanacak olan Binali Yıldırım'ın afişleri, salondaki yerini aldı.

AA | 29.12.2018 - 13:46..
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Ak Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'daki büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi, İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu.

BİNALİ YILDIRIM AFİŞLERİ

Salonda kaydedilen görüntülerde Binali Yıldırım afişleri dikkat çekti.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak adı geçen Binali Yıldırım'ın adının açıklanmasına dakikalar kaldı.

Ak Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı

Ak Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı

Ak Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı

Ak Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı

Ak Parti İstanbul aday tanıtım toplantısı

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