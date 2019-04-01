AK Parti İstanbul İl Başkanı: İspata hazırız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, açıklanan seçim sonuçları hakkında kameralar önüne geçerek açıklama yaptı.

ŞENOCAK: BİZİM İÇİN SONUÇ YILDIRIMDIR

Başkan Şenocak: ''İstanbul’da sonucu etkileyecek usulsüzlükler fazlasıyla mevcut. Bunu ispat etmeye fazlasıyla hazırız. Partimizin bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını tespit ettik. YSK’nın kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye devam ediyoruz. Biz başkaları gibi her seçim sonuçlarında mızmızlanan, hazımsızlıkla sağa sola saldıran taraf olmadık. Şeffaf bir sonucun peşine düşmemize farklı anlamlar yüklemesinler. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul’da sonuç, AK Parti ve sayın Binali Yıldırım’dır. " şeklinde konuştu.