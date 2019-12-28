taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

AK Parti: Kanal İstanbul'da referandum olmaz

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Kanal İstanbul için referandum gündemlerinin olmadığını söyledi.

DHA | 28.12.2019 - 13:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
AK Parti: Kanal İstanbul'da referandum olmaz

Kanal İstanbul tartışmaları gündemde sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapılacağını söylerken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu projenin yapılamayacağını belirtiyor.

Bu tartışmalar sürerken AK Parti'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"BÜYÜK PROJELER HALKA SORULMAZ"

AK Parti Grup Başkavekili Naci Bostancı, Kanal İstanbul için referandumu düşünmediklerini belirtti.

Bostancı'nın açıklamaları şu şekilde; "Öyle bir gündemimiz yok. 'Büyük projeleri halka soralım' diye bir eylem olmaz. Başka bir mecra söz konusu olur. Yapacağımız önemli işler için halka gidersiniz; ama bunun da maliyetleri vardır. Bizim sistem yapımız bu şekilde değil. Hükümetler yapar, hesabını da halka verir. İstanbul halkının da endişeli olduğu kanaatinde değilim. Dedikodu ve söylentiler tarihin her döneminde çok çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Buna ilişkin literatürde çok iyi çalışmalar da var. Kanal İstanbul meselesini böyle dedikodu ve söylentiye yaslamak yerine gerçekçi bir şekilde tartışmanın muhalefetin de itirazlarını bu şekilde dile getirmesinin kendilerine de Türkiye’ye de  faydalı olacağı kanaatindeyim. O raporlar dedikodu ve söylentiye girer."

Ak Parti'li Bostancı: Türk askerinin rolü, meşru hükümeti korumaya dönük olur -1

Kanal İstanbul animasyonu VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TOGG CEO'su fiyat sorularını cevapladı

TOGG CEO'su fiyat sorularını cevapladı

212
Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

258
Yerli otomobilin tasarımındaki efsane Türk: Murat Günak

Yerli otomobilin tasarımındaki efsane Türk: Murat Günak

139
Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

236
Yerli otomobilin başındaki isim: Mehmet Gürcan Karakaş

Yerli otomobilin başındaki isim: Mehmet Gürcan Karakaş

187
Yılbaşı öncesinde çok paylaşılan haram-helal videosu

Yılbaşı öncesinde çok paylaşılan haram-helal videosu

491
Yerli otomobili beğendiği için linç edilen CHP'liler

Yerli otomobili beğendiği için linç edilen CHP'liler

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir