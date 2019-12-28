AK Parti: Kanal İstanbul'da referandum olmaz

Kanal İstanbul tartışmaları gündemde sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapılacağını söylerken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu projenin yapılamayacağını belirtiyor.

Bu tartışmalar sürerken AK Parti'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"BÜYÜK PROJELER HALKA SORULMAZ"

AK Parti Grup Başkavekili Naci Bostancı, Kanal İstanbul için referandumu düşünmediklerini belirtti.

Bostancı'nın açıklamaları şu şekilde; "Öyle bir gündemimiz yok. 'Büyük projeleri halka soralım' diye bir eylem olmaz. Başka bir mecra söz konusu olur. Yapacağımız önemli işler için halka gidersiniz; ama bunun da maliyetleri vardır. Bizim sistem yapımız bu şekilde değil. Hükümetler yapar, hesabını da halka verir. İstanbul halkının da endişeli olduğu kanaatinde değilim. Dedikodu ve söylentiler tarihin her döneminde çok çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Buna ilişkin literatürde çok iyi çalışmalar da var. Kanal İstanbul meselesini böyle dedikodu ve söylentiye yaslamak yerine gerçekçi bir şekilde tartışmanın muhalefetin de itirazlarını bu şekilde dile getirmesinin kendilerine de Türkiye’ye de faydalı olacağı kanaatindeyim. O raporlar dedikodu ve söylentiye girer."

Kanal İstanbul animasyonu VİDEO