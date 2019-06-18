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AK Parti Meclis Üyesine silahlı saldırı

Malatya'da AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 18.06.2019 - 04:07..
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Kale ilçesindeki evinin balkonunda arkadaşları birlikte sohbet eden Abdulvahap Akdeniz’e kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda Akdeniz ile birlikte arkadaşı S. Y. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AK Parti Meclis Üyesine silahlı saldırı

HASTANEDE KURTARILAMADI

Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

AK Parti Meclis Üyesine silahlı saldırı

AK Parti Meclis Üyesine silahlı saldırı VİDEO

YEŞİLYURT'TA DA SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavga da A.K. (36) henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı.

İki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

AK Parti Meclis Üyesine silahlı saldırı

AK Parti Meclis Üyesine silahlı saldırı

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