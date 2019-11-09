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Ak Parti Muğla teşkilatının 10 Kasım filmi tartışmalara neden oldu

"Hiç görmesen de her an onu hissedersin o her yerdedir" bu tanımlamaların kimin için yapıldığını sizden iyi bilen yok.

Haber Merkezi | 09.11.2019 - 20:13..
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Ak Parti Muğla teşkilatının 10 Kasım filmi tartışmalara neden oldu

AK Parti Muğla Gençlik Kolları, 10 Kasım'da Mustafa Kemal'i anmaya yönelik bir film çalışması yayınladı.

Ak Parti Muğla teşkilatının 10 Kasım filmi tartışmalara neden oldu

"HİÇ GÖRMESEN DE HER AN ONU HİSSEDERSİN"

Yayınlanan filmde Mustafa Kemal'e yönelik övgülere yer verildi.

Videoda şu ifadeler kullanıldı:"Öyle biri vardır ki hiç görmesen de her an hisseder, hep çok seversin. Öyle biri vardır ki küçük bir çocuğun yüzünde, gençliğin geleceğinde, her aldığın nefeste hissedersin. Öyle biri vardır ki baktığın her yerde onu ve eserlerini görür, daima özlersin.

Saygı ve özlemle anıyoruz."

Ak Parti Muğla teşkilatının 10 Kasım filmi tartışmalara neden oldu İZLE

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada birçok kullanıcı, AK Parti Muğla Gençlik Kolları'nın yayınladığı filme tepki gösterdi.

10 Kasım'a özel hazırlanan filmdeki ifadeleri eleştiren kullanıcılar "Kullandığınız ifadeler kimin için yapıldığını sizden iyi bilen yoktur" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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