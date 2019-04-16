AK Parti oy farkının kapandığına dikkat çekiyor

31 Mart’ta sandık başına giden Türkiye, yıllarca tartışılacak bir seçimi geride bıraktı.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış henüz noktalanmadı. AK Parti’nin itirazları sonrasında bazı ilçelerde yeniden sayımlar yapıldı.

"29 BİNLERDEN 13 BİNLERE İNDİ"

Bu sayımlarda Binali Yıldırım’ın lehine birçok oy yazıldı.

“Oylarımız iç edildi” diyen Binali Yıldırım’ı destekleyen açıklamalar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan geldi.

YSK’ya yapılan itirazın ardından konuşab Yavuz, “Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı, seçim bizim lehimize sonuçlanacaktı” dedi.

Ali İhsan Yavuz: Tam bir seçim yolsuzluğu var VİDEO