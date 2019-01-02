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AK Parti Samsun İl Başkanı açığa alındı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 18:46..
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AK Parti Samsun İl Başkanı açığa alındı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Çelik, "Boşalan AK Parti Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." dedi.

MHP'Lİ SAMSUN İL BAŞKANI DA GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca MHP'nin de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" faaliyetlerinden dolayı görevden alındı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Tekin görevden alınırken, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Merkez Disiplin Kurulu'na sevki konusunda çalışmalara başlandı.

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