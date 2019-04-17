AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında soruları yanıtladı.

"Bir el, bir kısım eller seçimden önce başlayarak, sandık başkanları üzerinden bir operasyon yürüttüler adeta" diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TAM BİR KANUNSUZLUK VAR"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinde, siyasi tarihimizde bu derece şüphenin, İstanbul seçimlerine münhasıran söylüyorum şaibenin ve bu derece seçim yolsuzluğunun ortaya çıktığı başka bir seçim yok"

"Muhtemelen bu işten sonra birçok soruşturma dosyası açılacak ve bu işlerin içerisinde kimin, kimlerin parmağı olup olmadığı, rol alıp almadığı da ortaya çıkacak ama biz diyoruz ki tam bir kanunsuzluk var"

"BU KADARI BAŞKA HİÇBİR YERDE ORTAYA ÇIKMADI"

"Elimizi nereye atsak, onlarca kanunsuzluk örneği görüyoruz. Bunlara tam kanunsuz demeyeceksek, bunlar birer iptal nedeni olmayacaksa, ne, ne zaman, nasıl iptal nedeni olacak? Bu kadarı ne Ankara'da ne başka yerde hiç ortaya çıkmadı"





"SEÇİM GÜVENLİĞİ HEPİMİZE LAZIM"

"'Devlet gücüyle ancak bunlar olabilir' diyorlar ya, bu parti, devlet gücünü, iktidar gücünü, demokrasinin aleyhine hiçbir zaman kullanmadı, kullanmayacak. Bizim aleyhimize dahi çıkmış olsaydı, fark ettiğimiz sürece bunların üzerine gitmek boynumuzun borcudur, aslında CHP'nin boynunun borcudur. Çünkü demokrasi ve seçim güvenliği hepimize lazım"

"ÖZEL BİR UĞRAŞ, BİR PLANLAMA VAR"

"Bu ancak özel bir uğraşla, özel bir planlamayla yapılabilecek bir şey bu. Bu yapıldıktan sonra anlıyoruz ki birisi yapmış bunu, birileri yapmış ama birilerinin de tek başına yapması mümkün değil. Çünkü İstanbul'un her ilçesinde mi bu olur? O zaman seçim kurulu başkanlarını birisi yanıltmış olabilir"

"Seçim güvenliğinin önündeki çakıl taşlarını temizlememiz gerekir bu vesileyle çünkü bu kadarı ilk kez oluyor. Bu kadarı muhtemelen birtakım unsurlar özel kullanılarak ve özel stratejilerle kurgulanarak bunlar yapılmış olabilir"





"24 HAZİRAN'DA YAPSALAR, KAZANÇLARI OLMAZDI"

"24 Haziran'da bütün enerjilerini kullansalardı bu kadar oy bir tane milletvekilini etkiler ama bu enerjilerini bu seçimde kullandıklarında İstanbul bir elden başka bir ele geçiyor. Milletvekili seçiminde bunu kullanmaları kendilerine çok şey kazandırmıyordu. Burada İstanbul'un bir elden başka bir ele geçmesi istikametinde bir işe sebebiyet vereceklerdi. Bunu hesap ettiler, gözlerini karartılar ve bunu yaptılar"

"2017'den bu yana Mehmet Özgür Samanlı adlı kişi Büyükçemece Belediyesi'nde çalışırken, geçici görevle ilçe nüfus müdürlüğün gönderiliyor, belediye ayağını de kullanarak, oradan sahte numaratajlar almak suretiyle boş arsalara, okullara ve tır parklarına seçmen kaydediyor, bundan kişilerin haberi bile yok"