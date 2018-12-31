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AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar

AK Parti Sarıyer Belediye Başkanlığı'na Salih Bayraktar'ı aday gösterdi.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 10:30..
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31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partilerin adayları da belli oluyor. AK Parti de geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için adaylarını açıkladı.

Sarıyer Belediyesi için de aday gösterilen isim: Salih Bayraktar oldu.

SALİH BAYRAKTAR KİMDİR?

1960 yılında İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelen Salih Bayraktar, ilkokul ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladı. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okudu. Denizcilik, sanayi ve uluslararası ticaret alanlarında girişimcilik faaliyetlerinde bulunan Bayraktar, birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği bulunuyor. Ayrıca, AK Parti'de Sarıyer İlçe Başkanlığı ve Yeşilay'da Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar

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