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AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşuyor.

AA | 18.11.2019 - 18:14..
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AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:


"KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

"Dün sanat camiamız için çok önemli olan bir ismi, Yıldız Kenter'i kaybettik. Toplumun tüm kesimlerini kucaklaması gereken sanatın eşsiz bir timsali olmuştur. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun."

"Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve ailelerimizi inciten bu olay hassasiyetle takip edildi. Buradaki incitici eylemlerin ortaya çıkmasında sorumlu olanların araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) büyük bir hassasiyet gösterdi. İncitici eylemde sorumlu olanlar görevden alındı. "

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