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AK Parti Sözcüsü: Rejim hesabını verecek

İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklama yaptı.

AA | 28.02.2020 - 01:52..
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AK Parti Sözcüsü: Rejim hesabını verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

KATİL REJİ, KALLEŞLİĞİN HESABINI VERECEK

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

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