AK Parti: Trump'ın açıkladığı işgal planıdır

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun birlikte açıkladığı sözde barış planına ilişkin AK Parti'den ilk tepki yükseldi.

Partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, planın barış değil işgal planı olduğunu söyledi.

TAMAMEN KÖLELEŞTİRME PLANIDIR

Çelik,"Filistin halkının tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planının açıklanmasıdır bu.

Mahmud Abbas'ın tavrı açıktır. Kudüs satılık değildir diye net bir tavır koymuştur.

Gayrimeşru işgali meşrulaştırmak istenilen bir plandır.

Tamamen bir köleleştirme planıdır.

Barış planı değil açık bir işgal planıdır.

Mahmud Abbas'ın yaptığı açıklama, son derece yerinde bir açıklamadır.

Demokrasiden bahsedenler, İsrail'in kendisini ırkçı bir Yahudi devleti olarak tanımlamasına sessiz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.