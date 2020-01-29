taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9516
Euro
6.553
Altın
1570.72
Borsa
120551.29
Gram Altın
300.599
Bitcoin
55036.13

AK Parti: Trump'ın açıkladığı işgal planıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklanan planla işgalin meşrulaştırılmak istendiğini söyledi.

AA | 29.01.2020 - 12:46..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun birlikte açıkladığı sözde barış planına ilişkin AK Parti'den ilk tepki yükseldi.

Partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, planın barış değil işgal planı olduğunu söyledi.

TAMAMEN KÖLELEŞTİRME PLANIDIR

Çelik,"Filistin halkının tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planının açıklanmasıdır bu.

Mahmud Abbas'ın tavrı açıktır. Kudüs satılık değildir diye net bir tavır koymuştur.

Gayrimeşru işgali meşrulaştırmak istenilen bir plandır.

Tamamen bir köleleştirme planıdır.

Barış planı değil açık bir işgal planıdır.

Mahmud Abbas'ın yaptığı açıklama, son derece yerinde bir açıklamadır.

Demokrasiden bahsedenler, İsrail'in kendisini ırkçı bir Yahudi devleti olarak tanımlamasına sessiz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez." dedi.
Resulayn’da kamu binaları hizmet vermeye başladı
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG işgalinden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde nüfus ve adliye işlemleri alınıyor.
Ahmet Davutoğlu'ndan Kudüs kararına tepki
Davutoğlu, Kudüs'süz Filistin anlayışı üzerine barış inşa edilemeyeceğini söyledi.
Elazığ depremine yardım için toplanan para miktarı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'ya yardım için toplanan miktarın yaklaşık 100 milyon lira olduğunu açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

221
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

310
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

176
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

90
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

534
Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir