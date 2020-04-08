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AK Parti ve MHP'den sağlıkta şiddeti önleme teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP ile hazırladıkları teklif için "Cezalar yüzde 50 oranında artırılıyor" dedi.

AA |
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AK Parti ve MHP'den sağlıkta şiddeti önleme teklifi

AK Parti ve MHP, sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bir yasa teklifi hazırladı.

Meclis'e sunulacak teklifle birlikte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık personeline yeni haklar getiriliyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

CEZALAR, YÜZDE 50 ARTACAK

Teklife göre, cezaların yüzde 50 artırılması istenirken, sağlıkçılara yönelik suçlarda cezalar ertelenmeyecek.

İNFAZ ERTELEMESİ OLMAYACAK

Turan, teklifle ilgili yaptığı açıklamada, "Yasa teklifi ile kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın, tehdit, hakaret, yaralama ve görevi yapmaya engel olunması gibi suçlarda infaz ertelemesi olmayacak. Bu kişiler direkt cezaevi ile muhatap olacaklar. Cezalar da yüzde 50 oranında artırılıyor." dedi.

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