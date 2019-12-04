AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

Kamuoyunun nabzını tutan anket şirketleri, üst üste veriler paylaşmaya başladı.

Anket sonuçlarının genelinde; AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğü dikkat çekiyor.

Son anket ise MetroPOLL Araştırma'dan geldi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Şirketin yaptığı anketin sonucuna göre; AK Parti ile MHP'nin oyları ekim ayını yükselişle geçirdi.

'Türkiye'nin Nabzı Eylül ve Ekim Ayı Araştırmaları' başlığıyla yayınlanan ankette; CHP, İyi Parti ve HDP'nin oy oranlarında düşüş olduğu görüldü.

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AK PARTİ

- Eylül 2019 oy oranı 33,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 40,2

- Ekim 2019 oy oranı: 35,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 43,2

CHP

- Eylül 2019 oy oranı 20,3 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 24,6

- Ekim 2019 oy oranı: 19,0 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 23,4

MHP

- Eylül 2019 oy oranı 8,8 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

- Ekim 2019 oy oranı: 9,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 11,9

HDP

- Eylül 2019 oy oranı 9,9 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 12,0

- Ekim 2019 oy oranı: 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

İYİ PARTİ

- Eylül 2019 oy oranı 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,5

- Ekim 2019 oy oranı: 7,5 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 9,3

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN GARANTİSİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini sık sık dile getiriyor.

Erdoğan, Türkiye'nin bekasının garantisinin AK Parti ve Cumhur İtttifakı olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı, "Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.