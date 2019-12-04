taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7519
Euro
6.3771
Altın
1483.53
Borsa
107126.55
Gram Altın
274.317
Bitcoin
41058.94

AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyları, yüzde 55 seviyesinin üzerine çıktı.

AA & Ensonhaber | 04.12.2019 - 11:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

Kamuoyunun nabzını tutan anket şirketleri, üst üste veriler paylaşmaya başladı.

Anket sonuçlarının genelinde; AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğü dikkat çekiyor.

Son anket ise MetroPOLL Araştırma'dan geldi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Şirketin yaptığı anketin sonucuna göre; AK Parti ile MHP'nin oyları ekim ayını yükselişle geçirdi.

'Türkiye'nin Nabzı Eylül ve Ekim Ayı Araştırmaları' başlığıyla yayınlanan ankette; CHP, İyi Parti ve HDP'nin oy oranlarında düşüş olduğu görüldü.

AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

.

AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

AK PARTİ

- Eylül 2019 oy oranı 33,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 40,2

- Ekim 2019 oy oranı: 35,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 43,2

CHP

- Eylül 2019 oy oranı 20,3 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 24,6

- Ekim 2019 oy oranı: 19,0 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 23,4

MHP

- Eylül 2019 oy oranı 8,8 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

- Ekim 2019 oy oranı: 9,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 11,9

HDP

- Eylül 2019 oy oranı 9,9 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 12,0

- Ekim 2019 oy oranı: 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

İYİ PARTİ

- Eylül 2019 oy oranı 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,5

- Ekim 2019 oy oranı: 7,5 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 9,3

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN GARANTİSİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini sık sık dile getiriyor.

Erdoğan, Türkiye'nin bekasının garantisinin AK Parti ve Cumhur İtttifakı olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı, "Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

287
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

106
Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

47
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

205
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

35
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

149
Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir