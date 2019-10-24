AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Buna göre yeni kanun teklifinde öne çıkan değişiklikler şunlar;

GELİR VERGİSİ ARTIYOR

-Dijital Hizmet Vergisi adı altında yeni bir vergi geliyor. Dünya genelinde 750 milyon euro ve Türkiye'de 20 milyon eurodan fazla hasılat elde eden yüzde 7,5 oranında.

-Dünyada pek çok ülkede uygulanan; Konaklama Vergisi. Oranı yüzde hasılat üzerinden yüzde 2. Konaklayacak kişilerden alınacak. 2020 yılında yüzde 1, 2021 yılı ve sonrasında ise yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin nisan başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecek.

-Gelir vergisi üst diliminin yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında vergi verecekler.

-Spor hakemlerinin elde edilen kazançlar Gelir Vergisi'nden istisnasydı. Bu istisnayı da kaldırıyoruz.

-Değerli Konut Vergisi adı altında yeni bir vergi türü geliyor. Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlardan yıllık binde 3 oranında, 7,5 ile 10 milyon lira arasında olanlardan binde 6 oranında, değeri 10 milyon lira üzerinde konut sahibi olanlardan yüzde 1 oranında vergi alınacak.

-Dövizden sağlanan faize 20 puana kadar ek vergi uygulanabilecek.

KİRALIK ARAÇLARDA VERGİDEN DÜŞÜLEN MİKTARA LİMİT GELİYOR

-Araç kiralamada vergiden düşülen kısmına limit gelecek, limit binek araçlar için aylık kira bedelinin 5 bin liralık kısmı olacak.

-Yüzde 22 olarak uygulanan kurumlar vergisi 2020'de yüzde 20, 2021'de yüzde 18 olacak.

DİJİTAL YAYINCILIĞA YENİ VERGİ

-Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde yüzde 7,5 oranında vergi alınacak.

-Sporcuların ücretlerinden alınan vergiler artırılacak. En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. En üst altı liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak.