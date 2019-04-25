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AK Parti yerel seçim sonuçlarını değerlendirecek

Kızılcahamam'da kamp gerçekleştirecek olan AK Parti'de Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler" sunumu yapacak.

AA | 25.04.2019 - 09:23..
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AK Parti yerel seçim sonuçlarını değerlendirecek

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kamp; 26, 27 ve 28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

PARTİNİN ÜST DÜZEY İSİMLERİ ORADA OLACAK

Kampa; AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katılacak.

ERDOĞAN KAPANIŞ KONUŞMASI YAPACAK

Erdoğan'ın 27 Nisan Cumartesi günü yapacağı açılış konuşması ve 28 Nisan Pazar günü yapacağı kapanış konuşması, basına açık olacak.

AK Parti yerel seçim sonuçlarını değerlendirecek

Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak.

MEHMET ÖZHASEKİ'DEN YEREL YÖNETİMLER SUNUMU

Bu doğrultuda ilk gün açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler" ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunumlar yapacak.

İlk günün ikinci bölümünde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından birer sunum yapılacak.

Toplantının son gününde ise yine basına kapalı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi sunumu gerçekleştirecek.

Genel istişare ve değerlendirmenin ardından da Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla, kamp sona erecek.

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