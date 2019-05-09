AK Parti YSK temsilcisinin sanatçılara tepkisi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimlerini yenileme kararı aldıktan sonra bazı sanatçılardan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları geldi.

Sosyal medya hesaplarından "Herşeygüzelolacak" hastag'iyle destek veren sanatçılara bazı AK Partili isimlerden tepki geldi.

"SANATINIZ DA ADAMLIĞINIZ DA YALAN"

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta "emir komuta zinciri" gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!" ifadelerini kullandı.