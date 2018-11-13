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AK Parti'de 3. dönem kuralına takılan belediye başkanları

AK Parti'de üç dönemdir üst üste belediye başkanlığını sürdüren 92 isim var. Bunlardan 1'i büyükşehir, 1'i il, 63'ü ilçe ve 27'si ise belde belediye başkanı.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 13:33..
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AK Parti'de 3. dönem kuralına takılan belediye başkanları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek ''Üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşlara dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor." diye konuştu.

Yerel seçim adaylığı için kurala takılan 92 belediye başkanı var.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 3 dönemdir bu görevi yürüten tek AK Parti'li büyüksehir belediye başkanı.

BOLU BELEDİYESİ

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da 3 dönem kuralına takılıyor.

İSTANBUL'DAKİ BELEDİYELER

İstanbul'da Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Ümraniye, Şile, Zeytinburnu belediye başkanları da üç dönemdir bu görevi yapıyor.

ANKARA'DAKİ BELEDİYELER

Ankara'da ise Altındağ, Kahramankazan, Akyurt, Çamlıdere belediye başkanları aynı durumda.

Toplam 63 ilçe, 27 belde başkanı üç dönem kuralına takılıyor. Bu konuyla ilgili yetki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK). MKYK, uygun gördüğü kişiler için kuralı esnetebilir.

AK Parti'de 3. dönem kuralına takılan belediye başkanları

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